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Общество

На 7,1% вырастут выплаты на первого и второго ребенка в России

С 2020 года в России вырастет размер ежемесячных выплат на первого и второго ребенка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Минтруда.

Увеличение выплат проводится в рамках реализации проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей». На данный момент размер выплат равен 11 тысяч 200 рублей в месяц, а со следующего года будет составлять 12 тысяч рублей, что на 7,1% больше, чем сейчас.

Подобный рост материальной помощи связан с продлением срока выплаты ежемесячных пособий на первого и второго ребенка от полутора до трех лет. Таким образом, каждая семья за три года получит порядка 430 тысяч рублей.

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