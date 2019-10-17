Состоялась премьера второго клипа псковского музыкального проекта «Йода»

15:00, 17 октября 2019, ПАИ

Состоялась премьера второго клипа псковского музыкального проекта «Йода», участниками которого стали вокалистка Елизавета Степанова и музыкант Игорь Колосов. Об этом Псковскому агентству информации сообщила сама Елизавета Степанова.

На этот раз видео снято на песню «Мурашки», автором слов и музыки стал Игорь Колосов. Съёмки клипа проходили летом в Санкт-Петербурге с помощью псковской команды TM Videomaking.

Клип псковской группы можно посмотреть в официальной группе проекта «Йода» в социальной сети «ВКонтакте» и на Youtube. В комментариях под видео пользователи соцсетей делятся первыми впечатлениями от увиденного: «Круто, аж мурашки», «Клип - прелесть, песня тоже», «Романтично, тепло и душевно», «Очень теплый клип! Невероятно просто! Молодцы!», «Это бомбезно!»

Первый клип «Йода» на песню «Матрёшка» зрители увидели 26 сентября.