За избиение мужчины псковский грузчик «Магнита» предстанет перед судом

18:17, 17 октября 2019, ПАИ

В Пскове перед судом предстанет грузчик магазина «Магнит», который избил горожанина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Пскова.

73-летний пскович у магазина «Магнит» рылся в мусорном контейнере и выбирал из него фрукты. Это заметил 59-летний грузчик. Он сделал мужчине замечание за то, что тот разбрасывает мусор. Между мужчинами завязалась словесная перепалка, в ходе которой грузчик ударил оппонента несколько раз навесным замком по голове и лицу.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ. Дело направлено в Мировой суд Пскова для рассмотрения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.