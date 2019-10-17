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Общество

Время продажи алкоголя планируется увеличить в Псковской области

Время продажи алкоголя планируется увеличить в Псковской области. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации с координационного совещания по обеспечению правопорядка, купить спиртное можно будет с 10:00 до 22:00.

Председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев обратил внимание, что мелкие магазины закрывают в девять вечера - как раз тогда, когда вступает запрет на продажу спиртного, но небольшие «кафе» успешно продолжают действовать и торгуют алкоголем круглосуточно. Он привёл пример, что несколько регионов отменили ранее введенные региональные нормы, поэтому у «наливаек» сократилась выручка, и в итоге их стало меньше.

«Да и утром люди всё-таки идут на работу», - добавил Андрей Михеев, аргументируя сокращения утреннего запрета на продажу алкоголя. Сейчас по утрам спиртное доступно с 11:00.

Участники совещания поддержали новый режим продажи спиртного в регионе. Губернатор Михаил Ведерников поручил в рабочем порядка внести в документы необходимые коррективы.

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