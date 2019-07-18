Федеральное время запрета продажи алкоголя предложили вернуть в Псковской области

13:28, 18 июля 2019, ПАИ

В Псковской области предложили изменить время запрета продажи алкоголя в розничных магазинах. С соответствующем предложением выступила главный врач Псковской городской поликлиники, член Общественной палаты Псковской области Галина Невалённая. Об этом с круглого стола по вопросу активизации борьбы с «наливайками» в Псковской области 18 июля передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Галина Невалённая отметила, что законодатели Псковской области на уровне региона могут менять время продажи алкоголя в розничных магазинах. Она предложила отменить введенное региональное ограничение и вернуть федеральные рамки запрета продажи — с 23:00 до 8:00. По её мнению, это приведет к тому, что «наливайкам» станет не выгодно продавать алкоголь, а значит они начнут закрываться, что позволит решить существующие проблемы, на которые жалуются жители Псковской области.

Председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев напомнил, что многие субъекты России пошли по установлению дополнительных ограничений по времени на продажу спиртного. В частности, в Псковской области купить алкоголь в обычных магазинах нельзя с 21:00 до 11:00. Он также сообщил, что ряд регионов, например, Новгородская область, отменили подобные введенные региональные нормы и тем самым у «наливаек» сократилась выручка, и в дальнейшем их стало меньше.

Однако при этом Андрей Михеев подчеркнул, что одним только изменением времени проблему с «наливайками» не решить. По его словам, необходим целый комплекс мер. При этом Андрей Михеев подчеркнул, что на уровне региона в соответствии с федеральным законодательством можно изменять рамки продажи спиртного только для розничных магазинов, но нельзя для точек общественного питания. В Псковской области изменения времени продажи вводится постановлением администрации. Но, по словам Андрея Михеева, так как вопрос резонансный, то необходимо учесть мнение жителей региона, а значит должно быть общественное обсуждение.

Галина Неваленная отметила, что в федеральном законодательстве должно быть четко прописано, что такое «точка общепита». Таким образом, по её мнению, многие сегодняшние «наливайки», которые не смогут соответствовать этим требованиям, автоматически станут магазинами, а, значит, они не смогут продавать алкоголь после 21:00. Андрей Михеев добавил, что закон о регулировании понятия «общепита» уже внесли в Госдуму депутаты от Удмуртии.

Председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике также подчеркнул, что сегодня законодательство не позволяет просто взять и закрыть «наливайки». По его словам, можно лишь выявлять нарушения и требовать их устранить, а если этого не происходит, то у этого заведения может быть аннулирована лицензия, но только через суд или через Росалкогольрегулирование. «Если организация перед открытием заявляет, что оказывает деятельность по услугам общественного питания и соответствует минимальным требованиям, то не выдать им лицензию я просто не могу, это будет нарушением закона», - отметил он.

Борьба с «наливайками» активизирована по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. При Общественной палате региона создана рабочая группа по подготовке предложений для продолжения работы в этом направлении.

Какие пути борьбы с «наливайками» уже предложены, читайте здесь>>>.