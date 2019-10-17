Борис Федотов: Мои знакомые начали подпевать, как только впервые услышали гимн Псковской области

17:43, 17 октября 2019, ПАИ

«Когда написал музыку к гимну и показал своим знакомым, они начали подпевать, даже не дослушав до конца. Мне кажется, это показатель», - заявил композитор, автор музыки к гимну Псковской области Борис Федотов в прямом эфире проекта ПАИ-live 17 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Пскович отметил, что на заседании регионального Геральдического совета были, в том числе, и люди далекие от музыки, однако это им не мешало оценивать произведения, так как музыку слушать умеют все. Он также отметил, что в конкурсе проектов музыки к гимну Псковской области было много достойных работ, но Геральдическому совету региона необходимо было выбрать какую-то одну.

Борис Федотов также рассказал, что увлекается каверами [новое исполнение существующей песни - ПАИ]. В частности, он берет известные советские песни и выдает на них джазовые импровизации. Композитор заявил, что был бы не против, если бы кто-то написал кавер на его музыку к гимну. Однако он подчеркнул, что это должно быть в джазовом стиле, и не в коем случае не в стилях дабстеп или рэп. «Я такое не воспринимаю», - заметил он.

Инициатива разработки геральдической символики региона принадлежит губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову. В феврале состоялась официальная регистрация геральдических символов региона – флага и нового герба, которые были утверждены законом Псковской области от 28 декабря 2018 года.

Гимн Псковской области региональный парламент принял в декабре прошлого года в первом чтении, поскольку у него не было музыкальной составляющей. После этого был объявлен конкурс на музыку к гимну, на который поступили 17 композиций. 14 октября состоялось заседание Геральдического совета, на котором был определён победитель. Им стал преподаватель детских музыкальных школ Пскова №1 и 2 Борис Федотов.

Борис Федотов с красными дипломами окончил Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова в 2010 году, а затем — Российскую академию музыки имени Гнесиных.