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Общество

Определён победитель конкурса музыки к гимну Псковской области

27-летний пскович Борис Федотов признан победителем конкурса проектов музыки к гимну Псковской области, передает корреспондент Псковского агентства информации с заседания регионального Геральдического совета.

Борис Федотов с красными дипломами окончил Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова в 2010 году, а затем — Российскую академию музыки имени Гнесиных. В настоящее время работает в детских музыкальных школах Пскова №1 и №2.

Лучший проект музыки к гимну из трех вышедших в финал выбрал экспертный совет. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил важность и символичность того, что победитель конкурса - житель Пскова.

Выбранный проект гимна направят на рассмотрение в Общественную палату Псковской области. Всего на конкурс поступили 17 проектов. После их оценки экспертами из Российского хорового общества были оставлены только три варианта.

Текст гимна Псковской области в 2018 году одобрили депутаты Псковского областного Собрания, но из-за отсутствия музыки законопроект пока не утвержден парламентариями. Автором текста гимна региона стала кандидат филологических наук, доцент, член Союза писателей России, Международной ассоциации писателей и публицистов, почетный работник высшего профессионального образования России Татьяна Рыжова.

Инициатива разработки обновлённой геральдической символики региона принадлежит губернатору Михаилу Ведерникову. 

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