Псковича и его несовершеннолетнюю подругу осудят за десять фактов незаконного сбыта синтетических наркотиков

19:53, 17 октября 2019, ПАИ

Юноша и его несовершеннолетняя подруга, воспитывающая малолетнего ребенка, предстанут в Пскове перед судом за незаконный сбыт синтетических наркотиков, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

В июле этого года обвиняемые сбывали наркотики на территории областного центра посредством создания тайников-закладок. Силами правоохранительных органов в день задержания были изъяты наркотики из десяти таких закладок, в которых нашли 10 свертков.

Злоумышленникам предъявили обвинение в совершении десяти преступлений, предусмотренных пунктами «а», «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере, с использованием сети «Интернет»). Санкция инкриминируемой им статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

Отмечается, что следствие собрало достаточную доказательственную базу. Уголовное дело находится на рассмотрении в суде.

В ведомстве добавили, что в отношении несовершеннолетней фигурантки также рассматривается уголовное дело по факту телефонного минирования на площади Ленина в Пскове.