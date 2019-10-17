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Общество

Псковича и его несовершеннолетнюю подругу осудят за десять фактов незаконного сбыта синтетических наркотиков

Юноша и его несовершеннолетняя подруга, воспитывающая малолетнего ребенка, предстанут в Пскове перед судом за незаконный сбыт синтетических наркотиков, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

В июле этого года обвиняемые сбывали наркотики на территории областного центра посредством создания тайников-закладок. Силами правоохранительных органов в день задержания были изъяты наркотики из десяти таких закладок, в которых нашли 10 свертков.

Злоумышленникам предъявили обвинение в совершении десяти преступлений, предусмотренных пунктами «а», «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере, с использованием сети «Интернет»). Санкция инкриминируемой им статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

Отмечается, что следствие собрало достаточную доказательственную базу. Уголовное дело находится на рассмотрении в суде. 

В ведомстве добавили, что в отношении несовершеннолетней фигурантки также рассматривается уголовное дело по факту телефонного минирования на площади Ленина в Пскове.

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