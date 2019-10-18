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Общество

Изборск обогнал Псков по количеству туристов

Изборск обогнал Псков по количеству туристов. Об этом рассказал руководитель Псково-Изборского объединенного музея-заповедника Александр Голышев в ходе пресс-конференции 18 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Александра Голышева, в течение 2018 года примерно 800 тыс. человек посетили объекты Псковского музея-заповедника, по итогам 2019 года ожидается такое же количество туристов. Планируется, что в 2020 году Псков и Изборск посетят 1,5 млн путешественников.

Руководитель музея отметил, что во время 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени иностранцев было значительно больше, но и «сейчас интерес есть». Александр Голышев подчеркнул, что туристы из Эстонии и Латвии хотят приезжать в Псковскую область. При этом он заметил, что и у псковичей растёт интерес к Пскову и Изборску и падает к Эстонии и Латвии.

Александр Голышев напомнил, что решается вопрос о введении для иностранных туристов трехдневного безвизового пребывания на территории Псковской области. 

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