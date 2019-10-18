Колото-резаные: «Раны» Бабака Анвари - неубедительный боди-хоррор с Арми Хаммером

18:33, 18 октября 2019, ПАИ

С 18 октября на Netflix можно посмотреть фильм «Раны» Бабака Анвари - психологический боди-хоррор с Арми Хаммером, Дакотой Джонсон и Зази Битц в главных ролях. Картина Анвари вызвала у Муслима Камалова лишь смешанные чувства.

Уилл (Арми Хаммер) – обычный бармен в местной пивной небольшого американского городка, название которого авторы фильма пожелали не раскрывать. Уилл живет от смены к смене: до ночи разливая за стойкой виски в полупустом баре, пожалуй, единственное, чем он может себя хоть немного развлечь, это наливать пойло не лучшей местной проститутке бесплатно взамен чтобы та расхаживала по бару голой. По вечерам Уилла навещает не только старый друг-забулдыга Эрик (Брэд Уильям Хенке), побывавший на войне в Афганистане, а еще подружка Алисия (Зази Битц) и ее бойфренд Джефри (Карл Глусман). В Алисию, кстати, Уилл уже давно (и, кажется, безответно) влюблен, но держит дистанцию и выбрал себе вариант ничуть не хуже – Кэрри (Дакота Джонсон), в шикарном небольшом доме которой они вместе и живут.

Однажды вечером к Уиллу в бар, по алко-традиции, снова заваливается Эрик, а позже и его такие же брюхато-мордатые друзья. Вся гоп-компания быстро доходит до нужной кондиции, между Эриком и его знакомым завязывается нелепая драка, которая резко перерастает в серьезную: в жирную щеку Эрика, словно нож в масло, вонзается осколок стекла. После потасовки Уилл находит под столом смартфон – его забыли подростки, когда в спешке сорвались на выход – и обнаруживает в нем то фото и видео с отрубленными кровавыми головами вперемешку с громадными тараканами, то странные смски от незнакомца с просьбой о помощи. Постепенно жизнь Уилла начинает превращаться в сущий ад: сначала очень странно начинает себя вести подружка Кэрри, потом еще и на своем теле Уилл находит какое-то жутковатое красное пятно - и это вовсе не манту.

«Раны» - вторая полнометражная картина иранца Бабака Анвари после дебютной ленты «В тени» - малобюджетного локального хоррора об иранской женщине, ее дочери и паранормальной сущности, поселившейся в их доме. Как и «В тени» новая картина Анвари также была показана в конкурсе кинофестиваля Санденс, а позже фильм еще успели оценить и в Каннах в секции «Двухнедельник режиссеров». Теперь лента, наконец-то, выходит «в широкий прокат» на стриминговой платформе Netflix, которая и запустила в производство фильм.

Который, даже при всем сильном первоначальном желании искушенного зрителя, не может вызвать ничего, кроме смешанных чувств. Анвари, которому явно доверили не только чуть более нескромный бюджет, чем на родине, но и, все-таки, целого Хаммера с Дакотой Джонсон, так и не смог определить для себя, о чем же он снимает. Первая половина ленты представляет собой какой-то прям вольный пересказ дурацкой французской комедии «Чертов мобильник», где Анвари зачем-то передает привет еще и «Звонку». Так, кстати, и остается неясно, зачем режиссер в этих самых «приветах» использует героиню Джонсон из-за чего эти эпизоды кажутся невероятно абсурдными и пустыми. Абсолютно другое дело - это сцены с Хаммером: да действительно любопытно, недурно все сделано, и, конечно же, увлекательно наблюдать за тем, как Уилл постепенно сходит с ума сначала от глуповатой девчонки, потом уже от потусторонних сил – Хаммер действительно выдает здесь впечатляюще сильный перформанс за последнее время. Аналогичной похвалы вряд ли заслуживают остальные: Зази Битц все также ленива и эпизодически изображает недосягаемую красотку, как и в недавнем «Джокере», Карл Глусман из «Неонового демона» – тоже, в общем, мог бы вложить чуть больше актерских сил.

Постепенно, шаг за шагом, фильм выруливает на поле по-настоящему жуткого боди-хоррора с оккультным и конспирологическим привкусом: толкование ран и гностические жертвоприношения, современными последователями которых оказываются невинные подростки – именно они пытаются связаться с «высшими существами» через порталы в ранах людей – шах и мат РенТВ! Но и, как нам в лобовую и со всей мощью авторских амбиций заявляет Анвари, раны могут быть не только физические, но и душевные, а поэтому и разбитое от безответной любви сердце Уилла – та еще человеческая уязвимость, с помощью которой «потусторонние силы» сожрут тебя без остатка.

Фильм Анвари, по большей степени все-таки о мужском возрастном кризисе, получился местами бестолковый и неубедительный, но по-хорошему мерзкий, временами совершенно дурковатый и не поддающийся объяснению, напичканный всевозможным претенциозным жанровым контентом только лишь в угоду авторскому честолюбию, и это, к сожалению, всю дорогу сильно бросается в глаза. Впрочем, как и один единственный положительный момент: картину Анвари, скорее всего, можно с легкостью истолковать и как профилактический буклет о вреде алкоголя - ведь его чрезмерное потребление (а будьте уверены, «Раны» прямо-таки пропитаны разнообразным спиртным) может не только навредить вашему здоровью, но, как известно, повредить психику, вызвать галлюцинации в виде армии здоровенных тараканов и нездоровую тягу к познанию гностических жертвоприношений. Все это, конечно, забавно, а иногда и правда жутко. И совсем необязательно при этом вешать у себя в фильме огромный постер «Фотоувеличения» Микеланджело Антониони.