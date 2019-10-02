Полный хохотач во время чумы: почему «Джокер» Тодда Филлипса станет культовым

19:43, 03 октября 2019, ПАИ

В прокат вышел долгожданный «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли: радикальный триллер Тодда Филлипса о происхождении главного готэмского злодея, кинокомикс, завоевавший на 76-ом Венецианском кинофестивале «Золотого льва» и уже успевший взволновать американское общество. Но, как бы там ни было, фильм Тодда Филлипса уж точно войдет в список культовых, уверен Муслим Камалов.

Готэм-Сити, не самые, так скажем, ламповые 80-е: в городе царит полная разруха, бурлят мусорные забастовки и массовые беспорядки, по улицам нагло разгуливают крысы размером, кажется, с собаку, а в местную мэрию баллотируется тот самый Томас Уэйн (Бретт Каллен). В этом аду пытается выживать Артур Флек (Хоакин Феникс): ежедневно наряжаясь клоуном, он работает в местечковом агентстве - аниматором то на улицах, то в детских больницах, попутно получая в живот ногами от уличной шпаны в переулке. Но в остальное время Артур мечтает стать признанным стендап-комиком, смотря по вечерам с больной мамой по телевизору late-night шоу Мюррея Франклина (Роберт Де Ниро) и грезит туда попасть.

Еще Артур провел некоторое время в психбольнице и страдает от недуга – внезапных приступов неконтролируемого смеха (иногда чуть ли не через слезы), вызванными тяжелой психологической и мозговой травмой, отчего он наведывается после работы в социальную службу за очередным рецептом на лекарства, правда вот, семь из семи препаратов не очень-то ему помогают.

Одно из самых распространенных глупейших предположений и высказываний современности – неспособность постановщика, скажем, студийных комедий, снять серьезную драму, ровно, как и наоборот – разносит в пух и прах режиссер Тодд Филлипс в «Джокере» собственного приготовления, обойдясь без дополнительных указаний из продюсерской каморки DC. Режиссер, вероятно, наконец-то осознал, что пора бы уже завязать с играми в хиханьки да хаханьки: мальчишникам и прочим безделушкам пришел долгожданный конец - снимайте носки с люстры, выгоняй куриц и садись вместе со Скоттом Сильвером за сценарий чего-то более внушительного, мрачного, серьезного и, главное, - злободневного. История об антигерое вселенной DC в этом случае – идеальный вариант, в котором, как в аптеке, все на своем месте: от незапланированных митингов и расслоения общества до, пусть и минимальной, критики властей. Не забыл Филлипс, естественно, и про главного персонажа, помещенного в эти суровые реалии - Артура Флека, который в итоге обречен стать аморальным и жестоким психопатом: ведь дорожка в этот мир куда короче, тем и соблазнительнее, а спускаться туда – куда веселее, да и банально проще, чем изо дня в день пытаться, стараться, прикладывать титанические усилия ради какой-то счастливой жизни – она, увы, не маячит под разбитым в метро клерками носом. Филлипс метафорично и великолепно демонстрирует этот путь саморазрушения через, собственно, высокую ступенчатую лестницу в переулке, по которой в начале истории совсем убитый горем Артур ежедневно взбирается с особенным трудом, словно это восхождение на Эверест, но позже все же с фирменной фальшивой улыбкой до ушей скатывается по ней же в пропасть.

Исполнивший роль Джокера Хоакин Феникс, трудно опознаваемый в некоторые моменты из-за невероятной худобы, по-настоящему бесподобен и совершает, безусловно, еще один свой актерский подвиг: кроме того, что он создал и разучил специально для своей роли десятки различных вариантов смеха, кажется, что пришлось еще взять пару танцевальных уроков - его раскованность, изысканная пластичность практически в каждой сцене с воображениями Джокера соседствует с закрытостью и стеснением до момента перевоплощения. О том, насколько сложно на самом деле Фениксу приходилось на съемках можно понять из вот этого шедеврального видео. Это именно тот Джокер, который теперь уж точно встанет в один ряд вместе с Хитом Леджером и Джеком Николсоном, но, конечно, не с Джаредом Лето – случайной системной ошибкой.

Над стилизацией Филлипс поработал не в меньшей степени, чем, скажем, над вытачиванием сценарных фишек: умеренно и, безусловно, намеренно понабрав лучшего из скорсезовских «Короля комедии» и «Таксиста» (военная куртка на одном из клоунов снята с Трэвиса Бикла, постоянный жест с «пистолетом» у виска, вечернее шоу да и некоторые детали сюжета), Филлипс добился такого же натурализма, реализма, ощущения всеобщего безумия и хаоса, которые охватили местных готэмских жителей. И, очевидно, что в «Джокере» зашит пусть и примитивный, но сильный социальный подтекст, где, естественно, они – это мы, а мы – такая же толпа клоунов в одинаковых масках, где Джокер – это, безусловно, любой из нас, стоит только дойти до ручки и бросить взгляд на блестящий револьвер. Филлипс, ко всему прочему, снимает не только о наболевшем, «Джокер» — это, к тому же, и авторский вызов: режиссер, как и сам главный герой, задается вопросом - что будет, если смешать безумное общество и психопата, комедийного в прошлом режиссера и мрачный кинокомикс?

Как результат – великолепный авторский триллер, обособленный от всего остального конвейерного продукта под маркой DC, о городском свихнувшемся одиночке, лента, полная жестокости, печали, тревожности и безысходности. Где от финального сверхэксцентричного монолога-приговора Хоакина Феникса в адрес прогнившего с головы до ног – верхах и низах - социума, которое само и порождает подобных «джокеров», хочется бесконечно аплодировать стоя, а сам фильм Филлипса – навечно занести в список выдающихся и культовых картин, где он, вне сомнений, еще появится. Поскольку настолько громко, смело и в то же время стильно в кино о безумии современного общества не высказывались уже давно, в форме кинокомикса уж точно: «Джокер» Филлипса успешно подтверждает одну интересную теорию, которую мы уже слышали, правда, от другого Джокера, что безумие, как гравитация - нужно всего лишь слегка подтолкнуть.