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Общество

К концу 2020 году в Гдове смогут начать строительство новой школы

Фото пресс-службы областного Собрания

В 2020 году в Гдове будет проведена модернизация котельной, что позволит в конце года либо в 2021 году приступить к строительству новой школы на 800 мест. Об этом заявил глава Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов на встрече с председателем комитета Псковского областного Собрания по законодательству и местному самоуправлению,  депутатом, в избирательный округ которого входит Гдов, куратором проекта «Новая школа» партии «Единая Россия» Владимиром Яниковым, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.  

Владимир Яников отметил, что наказ избирателей о строительстве пристройки к имеющейся в Гдове школы был принять ещё в 2013 году, затем, благодаря участию региона  в федеральном проекте по созданию новых школ, было принято решение о возведении здания, рассчитанного на 800 учеников.

Фото пресс-службы областного Собрания

«Когда я начал работать в комитете, то стал разбираться, почему так долго тянется вопрос со строительством гдовской школы. Выяснилось, что это связано с отсутствием технической возможности подключения нового здания к системе теплоснабжения, потому что действующие в Гдове котельные не позволяют обеспечить мощностью не только новую школу, но и дополнительных абонентов среди населения», - пояснил Сергей Грахов.

По его словам, для решения вопроса были проведены переговоры с работающим в Гдове концессионером АО «Нева Энергия». В результате достигнута договорённость о модернизации существующей котельной до необходимой мощности с учётом потребностей школы и жителей Гдова в рамках концессионного соглашения. Работы, как отметил Сергей Грахов, оцениваются в 77 млн рублей, 60% из которых выделит федеральный бюджет в рамках программы Фонда содействия реформированию ЖКХ, а 40% вложит инвестор. «Для местного и регионального бюджетов нагрузки не будет никакой», - заметил председатель комитета по ЖКХ.

Фото пресс-службы областного Собрания

Владимир Яников спросил, как изменятся тарифы для населения после модернизации котельной.

Сергей Грахов заявил, что этому вопросу уделялось особое внимание. «При данной схеме увеличение тарифа будет в допустимых минимальных параметрах, которые нам устанавливаются правительством», - заверил он.

Говоря о сроках выполнения работ, председатель областного комитета по ЖКХ отметил, что заявка в Фонд содействия реформированию ЖКХ будет направлена в ноябре, модернизацию котельной проведут в 2020 году, что позволит к концу года либо в 2021 году приступить к строительству школы.

«Препятствия для начала строительства, которые у нас были, мы преодолели», - заявил Сергей Грахов.

Фото пресс-службы областного Собрания

«Полгода назад у нас с вами состоялся первый разговор по вопросу строительства школы в Гдове – тогда вы обещали найти оптимальный вариант решения проблемы теплоснабжения, и сделали это. Уверен, что теперь дело пойдёт», - резюмировал Владимир Яников и поблагодарил Сергея Грахова за проделанную работу.

Строительство школы в Гдове продолжит находится на контроле в областном Собрании.

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