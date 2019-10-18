К концу 2020 году в Гдове смогут начать строительство новой школы

13:39, 18 октября 2019, ПАИ

В 2020 году в Гдове будет проведена модернизация котельной, что позволит в конце года либо в 2021 году приступить к строительству новой школы на 800 мест. Об этом заявил глава Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов на встрече с председателем комитета Псковского областного Собрания по законодательству и местному самоуправлению, депутатом, в избирательный округ которого входит Гдов, куратором проекта «Новая школа» партии «Единая Россия» Владимиром Яниковым, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

Владимир Яников отметил, что наказ избирателей о строительстве пристройки к имеющейся в Гдове школы был принять ещё в 2013 году, затем, благодаря участию региона в федеральном проекте по созданию новых школ, было принято решение о возведении здания, рассчитанного на 800 учеников.

«Когда я начал работать в комитете, то стал разбираться, почему так долго тянется вопрос со строительством гдовской школы. Выяснилось, что это связано с отсутствием технической возможности подключения нового здания к системе теплоснабжения, потому что действующие в Гдове котельные не позволяют обеспечить мощностью не только новую школу, но и дополнительных абонентов среди населения», - пояснил Сергей Грахов.

По его словам, для решения вопроса были проведены переговоры с работающим в Гдове концессионером АО «Нева Энергия». В результате достигнута договорённость о модернизации существующей котельной до необходимой мощности с учётом потребностей школы и жителей Гдова в рамках концессионного соглашения. Работы, как отметил Сергей Грахов, оцениваются в 77 млн рублей, 60% из которых выделит федеральный бюджет в рамках программы Фонда содействия реформированию ЖКХ, а 40% вложит инвестор. «Для местного и регионального бюджетов нагрузки не будет никакой», - заметил председатель комитета по ЖКХ.

Владимир Яников спросил, как изменятся тарифы для населения после модернизации котельной.

Сергей Грахов заявил, что этому вопросу уделялось особое внимание. «При данной схеме увеличение тарифа будет в допустимых минимальных параметрах, которые нам устанавливаются правительством», - заверил он.

Говоря о сроках выполнения работ, председатель областного комитета по ЖКХ отметил, что заявка в Фонд содействия реформированию ЖКХ будет направлена в ноябре, модернизацию котельной проведут в 2020 году, что позволит к концу года либо в 2021 году приступить к строительству школы.

«Препятствия для начала строительства, которые у нас были, мы преодолели», - заявил Сергей Грахов.

«Полгода назад у нас с вами состоялся первый разговор по вопросу строительства школы в Гдове – тогда вы обещали найти оптимальный вариант решения проблемы теплоснабжения, и сделали это. Уверен, что теперь дело пойдёт», - резюмировал Владимир Яников и поблагодарил Сергея Грахова за проделанную работу.

Строительство школы в Гдове продолжит находится на контроле в областном Собрании.