Путин подписал указ о создании «Военно-строительной компании»

21:11, 18 октября 2019, ПАИ

Президент Владимир Путин подписал указ о создании публично-правовой компании «Военно-строительная компания». Текст указа появился 18 октября на официальном портале правовой информации.

Компания будет располагаться в Москве, а ее функционирование будет осуществлять Министерство обороны. Отмечается, что она будет выполнять гособоронзаказ, а также реализовывать госпрограммы и ФЦП.

«Компания создается в целях выполнения работ, оказания услуг по подготовке документации по планировке территории для размещения объектов военной и социальной инфраструктуры», — говорится в документе. Кроме того, в ее функции будет входить архитектурно-строительное проектирование, строительство и реконструкция, а также техническое перевооружение таких объектов.

Гендиректор компании является ее единоличным исполнительным органом. Правительству поручили в течение трех месяцев зарегистрировать компанию, обеспечить ее размещение и утвердить устав.