Ремонт трассы Торошино - Ваулино проверил Михаил Ведерников в Псковском районе

15:40, 19 октября 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников проконтролировал ремонт трассы Торошино - Ваулино в Псковском районе. Об этом с рабочего выезда главы региона 19 октября передает корреспондент Псковского агентства информации.

И. о. директора «Псковавтодор» Владимир Шаляев рассказал, что ремонт дороги идут по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги», общая протяженность - 10 километров. На объекте созданы канавы водоотведения, отремонтированы водопропускные трубы, 10 километров дорожного покрытия уже отфрезерованы, на 6 километрах окончательно уложен асфальт. Согласно контракту, работы должны завершиться до конца октября. Владимир Шаляев заверил, что ремонт будет закончен в срок.

«Серьезно отнеситесь к качеству, вопрос на контроле приемной президента, куда обращалась заявительница», - заявил Михаил Ведерников.

Кроме того, глава региона встретился с заявительницей и рассказал, что проверил лично ход работ. Михаил Ведерников отметил, что подрядчик работает как положено и качество работ неплохое. До конца месяца, по словам главы региона, все работы будут завершены, в том числе на автобусных остановках появятся крытые павильоны. Разметку по краю трассы нанесут краской, по центру - пластиком.

«Дорогу, конечно, не узнать», - заключила местная жительница.