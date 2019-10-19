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57-летнюю женщину искали в лесу в Гдовском районе 20 октября

20 октября в Гдовском районе в лесном массиве искали женщину, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Заявка на помощь в оказании поисков поступила в МЧС от дежурного отдела полиции по Гдовскому району. Указывалось, что 57-летняя местная жительница заблудилась в лесу вблизи деревни Липяги. На место была направлена группа поисково-спасательного отряда. Однако вскоре женщина самостоятельно вышла из леса. Её жизни и здоровью ничего не угрожает.

13 октября в Печорском районе велись поиски 15-летнего подростка, который заблудился в лесу во время сбора клюквы. Он также сам нашел дорогу домой.

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