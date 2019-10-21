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Общество

Эксперты рассказали, что делать, если украли смартфон

Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества рассказали, что нужно делать, если украли смартфон, и как защитить свои личные данные. По словам экспертов, в первую очередь следует активизировать возможность дистанционно блокировать смартфон. В случае его пропажи пользователь сможет не только закрыть доступ к своей персональной информации, но и попросту стереть ее.

Кроме того, рекомендуется использовать сложные пин-коды для разблокировки смартфона или биометрические данные. Также можно регулярно делать резервное копирование данных, а различные файлы держать не в памяти телефона, а в облачном хранилище.

Помимо этого, если телефон утерян, специалисты советуют сразу заблокировать привязанные к смартфону банковские карты и сим-карту, дабы помешать злоумышленникам воспользоваться быстрыми переводами из смс и вывести средства с вашего счета. Для этого следует обратиться к мобильному оператору.

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