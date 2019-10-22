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Общество

В Пскове по техническим причинам приостановлена выездная вакцинация против гриппа

По техническим причинам выездная вакцинация против гриппа в Пскове временно приостановлена, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

«О возобновлении проведения вакцинации против гриппа на ФАПе будет сообщено дополнительно. Приносим свои извинения за временные неудобства», - отметили в пресс-службе.

Сейчас пройти вакцинацию от гриппа можно в поликлиниках Пскова. Проводится она бесплатно.

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