В Пскове по техническим причинам приостановлена выездная вакцинация против гриппа
По техническим причинам выездная вакцинация против гриппа в Пскове временно приостановлена, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.
«О возобновлении проведения вакцинации против гриппа на ФАПе будет сообщено дополнительно. Приносим свои извинения за временные неудобства», - отметили в пресс-службе.
Сейчас пройти вакцинацию от гриппа можно в поликлиниках Пскова. Проводится она бесплатно.