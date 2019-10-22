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Общество

30 псковских учащихся посетили Петербург в рамках нацпроекта «Культура»

30 учащихся из Псковской области посетили Санкт-Петербург в рамках национального проекта «Культура». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

К культурно-просветительской акции «Град Петров» 15-17 октября присоединились учащиеся детских музыкальных школ, школ искусств и художественных школ из Пскова, Великих Лук, Пустошки, Острова, Плюссы, Бежаниц. Все они ранее одержали победу в региональных, межрегиональных, всероссийских и международных фестивалях и олимпиадах, стали лауреатами премии «Юные дарования Псковщины». Также в состав делегации вошли учащиеся старших классов школы для одаренных детей «Камертон» Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

Одаренные дети посетили в Петербурге обзорную экскурсию, Государственный Эрмитаж, новую сцену Мариинского театра, Государственный музей-заповедник «Павловск», интерактивный музей «Петровская акватория». Также псковичи увидели монумент героическим защитникам Ленинграда, ознакомились с Государственным музеем истории религии.

Участники творческой делегации заявили, что проведенные в Санкт-Петербурге три дня произвели на них сильное впечатление. Визит значительно расширил их кругозор, дал массу ярких впечатлений.

Проект «Град Петров» стартовал в 2013 году, его реализует Министерство культуры Российской Федерации. В 2019 году в нём приняли участие более 6,5 тыс. учащихся из разных городов России. В Санкт-Петербург в этом году приедут 4 тыс. 554 участника программы.

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