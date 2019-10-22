Проект реконструкции дороги Ильинское – Влесно в Красногородском районе обойдется почти в 7 млн рублей
Разработка проектной документации реконструкции автомобильной дороги Ильинское – Влесно на участке км 0+000 – км 3+800 в Красногородском районе обойдется в 6 млн 778 тыс. 720 рублей. Открытый конкурс в электронной форме опубликован на сайте госзакупок.
Заказчиком выступает Управление автомобильных дорог Псковской области. Источник финансирования - региональный бюджет. Основанием для проектирование является федеральная программа «Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2025 годы», которая реализуется за счет средств областного бюджета с привлечением субсидий федеральной казны.
Рассмотрение и оценка вторых частей заявок, поступивших на конкурс, запланированы на 20 ноября.
Проект необходимо выполнить в течение 12 месяцев с даты заключения контракта.