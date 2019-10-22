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Общество

Ставить отдельные контейнеры для мусора посоветовали жителям частного сектора в Псковской области

Ставить отдельные контейнеры, а не выносить мусор в баки у многоквартирых домов посоветовал жителям частного сектора директор компании «Экопром» — регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области Сергей Пайст в прямом эфире ПАИ-live 22 октября.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, директор регоператора пояснил, что решение об установке контейнеров должно быть принято на общем собрании жильцов.

Он также рассказал, что в крупных городах на контейнеры для мусора у многоквартирных домов устанавливают кодовые замки, чтобы ими не могли пользоваться посторонние.

Также Сергей Пайст рассказал, что в Порхове был свидетелем, когда люди по непонятным причинам складывали отходы рядом с пустым контейнером. Директор «Экопрома» заметил, что отходы выбрасывают «кто как»: кто-то из автомобиля - на дорогу, а кто-то доходит только до мусорного бака.

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