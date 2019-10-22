Эксперт: Там, где услуга по вывозу мусора оказывается, несанкционированных свалок стало меньше

14:45, 22 октября 2019, ПАИ

«Там, где услуга по вывозу мусора оказывается, несанкционированное складирование отходов в тех объёмах, что были ранее, не происходит», - заявил директор регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами – компании «Экопром» Сергей Пайст в эфире ПАИ-live 22 октября.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, Сергей Пайст отметил, что бороться с отдыхающими, которые бросают мусор прямо в лесу, гораздо сложнее.

Он также считает, что проектов, аналогичных «Генеральной уборке» Общероссийского народного фронта, должно быть гораздо больше, чтобы люди сами, своим трудом, участвовали в уборке несанкционированных свалок.