ФАС требует пересмотреть тариф на вывоз мусора в Псковской области

15:10, 22 октября 2019, ПАИ

ФАС требует пересмотреть тариф на вывоз мусора в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении ведомства.

По словам сотрудников антимонопольной службы, комитет по тарифам и энергетике Псковской области установил незаконный тариф по вывозу мусора (по обращению с ТКО) .

Комиссия ФАС России рассмотрела материалы, направленные псковским УФАС, в которых указывается на признаки нарушения в действиях комитета при проверке обоснованности расчетов при установлении тарифа.

Теперь ФАС России выдаст комитету предписание прекратить нарушение через перерасчёт тарифа на 2020 год, а также за минусом необоснованных затрат, которые легли в тариф в 2019 году. Кроме того, сотрудники комитета будут привлечены к административной ответственности.

«Следует отметить, что транспортные расходы составляют в тарифе около 70%. Именно эти цифры нас не убедили, расчёты произведены с нарушениями», - отметила руководитель псковского УФАС Ольга Милонаец