0
21:44
В Псковской области приступили к организации единой системы питания в школьных столовых
20:47
Около 200 бойцов примут участие в региональном чемпионате по кудо в Пскове
19:30
Сотрудничество в сфере культуры и экономики обсудили власти Псковской области с генконсулом Франции в Санкт-Петербурге
18:33
Все о сборе мусора в Псковской области: ПАИ-live с Сергеем Пайстом
17:47
Команда проекта «Модная революция» выдвинута на «Народное признание»
17:26
Михаил Ведерников вручил сертификаты на предоставление грантов псковским общественникам
16:19
Псков вошел в топ-20 самых красивых городов России для путешествий осенью
Еще новости
Общество

Министерство культуры попросило библиотеки подготовить рекомендации для ревизии фондов и оборудования

Заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова попросила библиотечное сообщество подготовить рекомендации для проведения ревизии библиотечных фондов и оборудования. Как пишет ТАСС, об этом она сказала на ежегодном совещании руководителей федеральных и центральных региональных библиотек России 22 октября.

«Я сегодня столкнулась с тем, что мы с вами не помним, когда в последний раз делали ревизию библиотечного фонда и оборудования. То есть мы с вами не можем сказать, сколько из 88 млн единиц хранения библиотечных фондов находится в таком состоянии, которое завтра может быть безвозвратно утрачено. Я бы хотела, чтобы вы на совещании об этом тоже поговорили и приняли рекомендации, которые могли бы стать основой дальнейшей работы с Министерством культуры РФ», – приводит издание ее слова.

Организаторы совещания – Министерство культуры РФ, Российская государственная библиотека и Российская национальная библиотека.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Псковской области приступили к организации единой системы питания в школьных столовых
22 октября 2019
В Псковской области приступили к организации единой системы питания в школьных столовых
Около 200 бойцов примут участие в региональном чемпионате по кудо в Пскове
22 октября 2019
Около 200 бойцов примут участие в региональном чемпионате по кудо в Пскове
Сотрудничество в сфере культуры и экономики обсудили власти Псковской области с генконсулом Франции в Санкт-Петербурге
22 октября 2019
Сотрудничество в сфере культуры и экономики обсудили власти Псковской области с генконсулом Франции в Санкт-Петербурге
Все о сборе мусора в Псковской области: ПАИ-live с Сергеем Пайстом
22 октября 2019
Все о сборе мусора в Псковской области: ПАИ-live с Сергеем Пайстом
Команда проекта «Модная революция» выдвинута на «Народное признание»
22 октября 2019
Команда проекта «Модная революция» выдвинута на «Народное признание»
Михаил Ведерников вручил сертификаты на предоставление грантов псковским общественникам
22 октября 2019
Михаил Ведерников вручил сертификаты на предоставление грантов псковским общественникам
Псков вошел в топ-20 самых красивых городов России для путешествий осенью
22 октября 2019
Псков вошел в топ-20 самых красивых городов России для путешествий осенью
Открытие межрайонных клиентских центров планирует в 2020 году псковский регоператор по ТКО
22 октября 2019
Открытие межрайонных клиентских центров планирует в 2020 году псковский регоператор по ТКО

Идет загрузка...