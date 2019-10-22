Министерство культуры попросило библиотеки подготовить рекомендации для ревизии фондов и оборудования

23:00, 22 октября 2019, ПАИ

Заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова попросила библиотечное сообщество подготовить рекомендации для проведения ревизии библиотечных фондов и оборудования. Как пишет ТАСС, об этом она сказала на ежегодном совещании руководителей федеральных и центральных региональных библиотек России 22 октября.

«Я сегодня столкнулась с тем, что мы с вами не помним, когда в последний раз делали ревизию библиотечного фонда и оборудования. То есть мы с вами не можем сказать, сколько из 88 млн единиц хранения библиотечных фондов находится в таком состоянии, которое завтра может быть безвозвратно утрачено. Я бы хотела, чтобы вы на совещании об этом тоже поговорили и приняли рекомендации, которые могли бы стать основой дальнейшей работы с Министерством культуры РФ», – приводит издание ее слова.

Организаторы совещания – Министерство культуры РФ, Российская государственная библиотека и Российская национальная библиотека.