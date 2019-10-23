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Общество

Регоператор по обращению с ТКО в Псковской области переходит на европейские стандарты

Ещё две машины с задней погрузкой приобрел региональный оператор по обращению с ТКО на территории Псковской области - компания «Экопром». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

Директор «Экопрома» Сергей Пайст заметил, что компания переходит на европейские стандарты, обновляя технический парк. По его словам, в странах Евросоюза не используют мусоровозы с боковой загрузкой, отдавая предпочтение задней. В Псковской области современная техника применяется уже в 13 районах, а также в Пскове. На данный момент в техническом парке регионального оператора насчитывается 30 заднепогрузочных машин.

«Субподрядчики в ряде районах области за этот год технику с боковой погрузкой поменяли на заднюю, понимая ее эффективность. Постепенно происходит переоборудование парка более чистым по сбору и экономически выгодным транспортом», - уточнил Сергей Пайст.

С начала работы в Псковской области ООО «Экопром» потратил на покупку техники и имущества около 500 млн рублей. На сегодняшний день регоператор обслуживает более 500 тысяч жителей Псковской области.

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