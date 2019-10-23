Псковские спасатели поучаствовали в международных соревнованиях по оказанию помощи в горах

14:21, 23 октября 2019, ПАИ

Команда трёх поисково-спасательных отрядов Псковской области в составе семи человек поучаствовала в IX международных соревнованиях по оказанию помощи терпящим бедствие в горах «Crimea Rescue Fest 2019». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, мероприятие состоялось в Севастополе (Крым) на площадке фестиваля «Большая Севастопольская тропа».

Перед началом соревнований псковичи приняли участие в инструкторских занятиях, посвященных работам в горах и передвижению по скальному рельефу. После этого они состязались в четырех элементах программы: «Спасение в горах», «Поисковые работы в ночное время», «Спасательные работы в пещере», «Скоростной подъём по веревке». В частности, псковские спасатели помогали условным пострадавшим на отвесных скалах, спускали их с высоты около 100 метров, транспортировали через обрывы и узкие пещерные лазы.

В ГУ МЧС России по Псковской области подчеркнули, что участие в подобного рода состязаниях является уникальным опытом для совершенствования профессионального мастерства не только в условиях горной местности, но и в условиях промышленной и городской застройки.

На основе приобретенных знаний будет усовершенствованы программы профессиональной подготовки спасателей не только в области альпинизма, но и смежных, таких как техногенное направление, работа газоспасательных звеньев, отметили в ведомстве.