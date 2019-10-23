Уроженец Порхова назначен директором главной фабрики Русской православной церкви

15:31, 23 октября 2019, ПАИ

Уроженец Порхова (Псковская область), митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий (Иванов) назначен генеральным директором художественно-производственного предприятия «Софрино». Такое решение принял патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в патриархии.

Фабрика «Софрино» выпускает облачение для духовенства разных религий, иконы и церковную утварь. В июле прошлого года патриарх освободил от должности руководителя этого предприятия Евгения Пархаева, который возглавлял «Софрино» более 30 лет, после чего на этот пост был назначен Григорий Антюфеев, а затем - бизнесмен Николай Шутов.

Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий (Иванов) родился 21 января 1964 года в Порхове (Псковская область) в семье рабочих. В 1982 году поступил в Ленинградский педиатрический медицинский институт, который окончил в 1989 году, получив диплом врача-педиатра. Также экстерном окончил Санкт-Петербургские православные духовные семинарию и академию, является доктором богословия.

В 1988 году пострижен в монашество. 27 июля 2011 года он был назначен преосвященным Ростовским и Новочеркасским с временным сохранением должности председателя синодального отдела религиозного образования и катехизации. 8 октября 2011 года возведен в сан митрополита. 9 июля 2019 года утвержден в должности священноархимандрита Донского Старочеркасского Ефремовского мужского монастыря станицы Старочеркасская Аксайского района Ростовской области. В течение последних десяти лет митрополит Меркурий возглавлял синодальный отдел религиозного образования и катехизации, а до этого - с 2000 по 2009 год - управлял патриаршими приходами в США.