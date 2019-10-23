0
18:22
Многофункциональный центр Псковской области возглавила Екатерина Ершова
17:48
Назначен новый руководитель Псковпассажиравтотранса
17:45
Сертификат на посещение ресторана вручат победителю фотоконкурса «Псковская осень»
17:20
Блогер из Пустошки претендует на премию «Народное признание – 2019»
16:33
Капитальный ремонт одного из корпусов начался в Печорской районной больнице
14:44
Парикмахер из Порхова стал чемпионом России и завоевал «серебро» на конкурсе в Париже
12:42
Время продажи алкоголя увеличивается в Псковской области
Еще новости
Общество

Уроженец Порхова назначен директором главной фабрики Русской православной церкви

Фото: Официальный сайт Ростовской-на-Дону епархии

Уроженец Порхова (Псковская область), митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий (Иванов) назначен генеральным директором художественно-производственного предприятия «Софрино». Такое решение принял патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в патриархии.

Фабрика «Софрино» выпускает облачение для духовенства разных религий, иконы и церковную утварь. В июле прошлого года патриарх освободил от должности руководителя этого предприятия Евгения Пархаева, который возглавлял «Софрино» более 30 лет, после чего на этот пост был назначен Григорий Антюфеев, а затем - бизнесмен Николай Шутов.

Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий (Иванов) родился 21 января 1964 года в Порхове (Псковская область) в семье рабочих. В 1982 году поступил в Ленинградский педиатрический медицинский институт, который окончил в 1989 году, получив диплом врача-педиатра. Также экстерном окончил Санкт-Петербургские православные духовные семинарию и академию, является доктором богословия.

В 1988 году пострижен в монашество. 27 июля 2011 года он был назначен преосвященным Ростовским и Новочеркасским с временным сохранением должности председателя синодального отдела религиозного образования и катехизации. 8 октября 2011 года возведен в сан митрополита. 9 июля 2019 года утвержден в должности священноархимандрита Донского Старочеркасского Ефремовского мужского монастыря станицы Старочеркасская Аксайского района Ростовской области. В течение последних десяти лет митрополит Меркурий возглавлял синодальный отдел религиозного образования и катехизации, а до этого - с 2000 по 2009 год - управлял патриаршими приходами в США.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Многофункциональный центр Псковской области возглавила Екатерина Ершова
23 октября 2019
Многофункциональный центр Псковской области возглавила Екатерина Ершова 1
Назначен новый руководитель Псковпассажиравтотранса
23 октября 2019
Назначен новый руководитель Псковпассажиравтотранса
Сертификат на посещение ресторана вручат победителю фотоконкурса «Псковская осень»
23 октября 2019
Сертификат на посещение ресторана вручат победителю фотоконкурса «Псковская осень»
Блогер из Пустошки претендует на премию «Народное признание – 2019»
23 октября 2019
Блогер из Пустошки претендует на премию «Народное признание – 2019»
Капитальный ремонт одного из корпусов начался в Печорской районной больнице
23 октября 2019
Капитальный ремонт одного из корпусов начался в Печорской районной больнице
Парикмахер из Порхова стал чемпионом России и завоевал «серебро» на конкурсе в Париже
23 октября 2019
Парикмахер из Порхова стал чемпионом России и завоевал «серебро» на конкурсе в Париже
Время продажи алкоголя увеличивается в Псковской области
23 октября 2019
Время продажи алкоголя увеличивается в Псковской области
ФОТОФАКТ: Дорожную разметку нанесли на дамбе в Пскове
23 октября 2019
ФОТОФАКТ: Дорожную разметку нанесли на дамбе в Пскове

Идет загрузка...