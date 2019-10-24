Перелом шеи получил пассажир автомобиля в ДТП в Пыталовском районе
46-летний пассажир автомобиля Volkswagen получил переломы предплечья и шейного отдела позвоночника в дорожно-транспортном происшествии в Пыталовском районе 23 октября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
В 11:10 на 112-м километре автодороги Печоры — Вышгородок 41-летний водитель иномарки не справился с управлением и автомобиль съехал в кювет. Еще один 37-летний пассажир в аварии получил ушибы, но ему госпитализация не потребовалась.
Водитель от прохождения медицинского освидетельствования отказался. По факту ДТП сотрудники ГИБДД проводят проверку.