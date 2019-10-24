Для подвоза детей к школе в течение недели приведут в порядок дорогу в Дедовичском районе

11:26, 24 октября 2019, ПАИ

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова поручила в течение недели привести в порядок части дороги, ведущей к Пожеревицкой средней школе в Дедовичском районе. Такое решение было принято на личном приеме граждан в общественной приемной президента России 24 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Жительница деревни Иваньково Дедовичского района в своем обращении отметила, что из-за ненадлежащего состояния дороги не выполняется подвоз ее дочери к месту обучения. По ее словам, несколько километров дороги, ведущей от деревни к образовательному учреждению, не ремонтируют, тогда как большую ее часть привели в порядок. Женщине приходится проходить 1,5 километра с годовалым ребенком утром и вечером до места остановки автобуса.

Вера Емельянова добавила, что с 5 ноября, после приведения дороги в порядок, автобус будет заезжать в деревню. Вопрос взят на контроль.