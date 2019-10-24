0
12:46
Подготовлены изменения в правила благоустройства Пскова
12:00
Начался ПАИ-live с директором археологического центра (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
11:47
Архсовет создали в Пскове
11:04
Тротуары и пешеходный переход оборудуют на улице Рельсовой в Пскове
10:26
Спасший тонувшего ребёнка школьник из Пскова получит награду в Москве
09:49
Утреннее видео Юлии Пересильд удивило ее поклонников
09:42
Итоги сезона подведут археологи в прямом эфире ПАИ-live
Еще новости
Общество

Для подвоза детей к школе в течение недели приведут в порядок дорогу в Дедовичском районе

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова поручила в течение недели привести в порядок части дороги, ведущей к Пожеревицкой средней школе в Дедовичском районе. Такое решение было принято на личном приеме граждан в общественной приемной президента России 24 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Жительница деревни Иваньково Дедовичского района в своем обращении отметила, что из-за ненадлежащего состояния дороги не выполняется подвоз ее дочери к месту обучения. По ее словам, несколько километров дороги, ведущей от деревни к образовательному учреждению, не ремонтируют, тогда как большую ее часть привели в порядок. Женщине приходится проходить 1,5 километра с годовалым ребенком утром и вечером до места остановки автобуса.

Вера Емельянова добавила, что с 5 ноября, после приведения дороги в порядок, автобус будет заезжать в деревню. Вопрос взят на контроль.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Подготовлены изменения в правила благоустройства Пскова
24 октября 2019
Подготовлены изменения в правила благоустройства Пскова
Начался ПАИ-live с директором археологического центра (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
24 октября 2019
Начался ПАИ-live с директором археологического центра (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Архсовет создали в Пскове
24 октября 2019
Архсовет создали в Пскове
Тротуары и пешеходный переход оборудуют на улице Рельсовой в Пскове
24 октября 2019
Тротуары и пешеходный переход оборудуют на улице Рельсовой в Пскове
Спасший тонувшего ребёнка школьник из Пскова получит награду в Москве
24 октября 2019
Спасший тонувшего ребёнка школьник из Пскова получит награду в Москве
Утреннее видео Юлии Пересильд удивило ее поклонников
24 октября 2019
Утреннее видео Юлии Пересильд удивило ее поклонников
Итоги сезона подведут археологи в прямом эфире ПАИ-live
24 октября 2019
Итоги сезона подведут археологи в прямом эфире ПАИ-live
Более 190 тысяч человек привились от гриппа в Псковской области
23 октября 2019
Более 190 тысяч человек привились от гриппа в Псковской области

Идет загрузка...