Распространить опыт Пскова по медобследованию ветеранов на другие муниципалитеты поручил Михаил Ведерников

14:22, 24 октября 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил распространить опыт Пскова по обследованию ветеранов Великой Отечественной войны на другие муниципалитеты. Об этом с заседания организационного комитета, посвященного празднованию юбилейной годовщины Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко рассказала, что ветераны проходят скрининговое обследование, которым занимается Псковский госпиталь ветеранов войн. В Пскове проживает 1 тыс. 227 таких ветеранов. Уже осмотрены 60% маломобильных пациентов и 43% из категории мобильных.

При этом, по словам Марины Гаращенко, если после скринингового обследования нужна дополнительная помощь, то уже подключается Псковская городская поликлиника, специалисты которой выезжают на дом, либо человека госпитализируют.

Председатель комитета отметила, что такая работа с ветеранами будет продолжена и, возможно, подобный опыт в следующем году будет перенесен на Великие Луки. Михаил Ведерников предложил не тянуть до следующего года и распространить опыт на другие районы области.

По его мнению, к помощи необходимо подключать волонтеров-медиков и общественную организацию «Волонтеры победы», которые смогут помочь спуститься ветеранам, погулять с ними, принести нужные лекарства и продукты.

Михаил Ведерников также отметил, что часть решений будет финансироваться из бюджета региона, а еще часть, возможно, из Фонда развития Псковской области. В качестве примера глава региона привел инициативу по выпуску специального диска с песнями Победы в исполнении псковских музыкантов, чтобы затем подарить ветеранам. Именно такие проекты предложил прорабатывать Михаил Ведерников с фондами и с их партнерами. Губернатор считает, что если выделить отдельный расчетный счет для нескольких подобных проектов, то и жители Псковской области смогли бы помочь в этой работе – пожертвовать средства.