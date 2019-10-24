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Общество

Псковский реестр воинский захоронений «Память» ожидает модернизация

Ресурс память60.рф — реестр воинских захоронений, мемориалов и памятников на территории Псковской области — модернизируют с точки зрения дизайна и перенесут на серверы администрации региона. Об этом сообщил начальник управления цифрового развития и связи областной администрации Денис Матвеев на оргкомитете по празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, будет модернизирована не только техническая часть, но и идеологическая, включая продвижение, чтобы он хорошо индексировался в поисковиках.

Начальник управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская сообщила о том, что для получения волонтерской поддержки организаторам тех или иных мероприятий необходимо заполнить заявку, и подать ее не позднее, чем за два месяца до мероприятия. «Шаблон заявки есть у нас в управлении», — пояснила она. 

Кроме того, по словам Натальи Плявинской, организатор мероприятия несет полную ответственность за добровольцев, их доставку, питание, проживание и безопасность. «Организатор не может их использовать в тех делах, которые не будут указаны в заявке», — добавила она.

«Очевидно, что всё то, о чем вы сказали, требует дополнительной информационной компании», — отметил губернатор региона Михаил Ведерников и поручил подготовить инфографику, которая бы содержала информацию для организаторов мероприятий по предоставлению им волонтерской помощи.

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