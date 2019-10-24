В Псковской области может быть пересмотрен тариф на вывоз мусора в 2020 году

15:11, 24 октября 2019, ПАИ

В Псковской области скорректируют данные, которые берутся за основу при формировании тарифов на услуги регионального оператора по вывозу и утилизации отходов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Соответствующие рекомендации даны Федеральной антимонопольной службой России. По итогам проверки, проводимой в 2019 году, ведомство не выявило признаков нарушения требований российского законодательства в области госрегулирования цен при установлении данных тарифов. Речь идет об оплате услуг регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Экопром».

В то же время установлено, что «фактические расходы регионального оператора в 2019 году на транспортирование ТКО ниже включенных в тариф по результатам конкурсных процедур». И комитету по тарифам и энергетике Псковской области в ближайшее время будет передано предписание о необходимости скорректировать данные при установлении единых тарифов на 2020 год.