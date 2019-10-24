Сделать центр Пскова пешеходным предлагает архитектор Юрий Ширяев
Сделать центр Пскова в границах окольного города пешеходным предлагает архитектор, член Архсовета, Псковского областного отделения Союза архитекторов России и лауреат многих архитектурных конкурсов Юрий Ширяев. «Отдайте город людям!» - заявил он на пресс-конференции 24 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Архитектор считает, что в рамках окольного города нужно сделать велопешеходные дорожки, вывести транспорт и «тогда все памятники вздохнут».
«Коллеги говорят, что это «маниловщина», но в Москве-то центр вернули людям, а наш маленький город, по сути своей пешеходный, вдруг превращается в пробки. Это болезнь», - отметил Юрий Ширяев.
Он признал, что убрать транспорт из центра Пскова – процесс непростой и не быстрый, но призвал стремиться к этой цели.
«Пока все происходит очень клочкообразно, а, например, та же велодорожка - это артерия для города, а мы почему-то хотим на джипах ездить везде. Да у нас не дороги должны быть, а улицы!» - заключил архитектор.