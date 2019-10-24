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Общество

За решётку на 12 суток отправился пскович за неуплату алиментов

За решётку на 12 суток отправился пскович за неуплату алиментов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Мужчина не был трудоустроен и не предпринимал никаких мер для оплаты алиментных платежей. Чтобы каким-то образом повлиять на должника приставы временно ограничили псковичу выезд за пределы Российской Федерации, а также вынесли постановления об обращении взыскания на банковские счета должника.

При этом задолженность отца несовершеннолетнего ребенка достигла 200 тысяч рублей. В отдел судебных приставов по Пскову и Псковскому району должника доставили принудительно, здесь на него составили протокол об административном правонарушении. Затем, в соответствии со статьёй 5.35.1. КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей), суд вынес решение о назначении должнику наказания в виде 12 суток административного ареста.

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