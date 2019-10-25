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Общество

На 15 тысяч рублей оштрафовали директора великолукского спорткомплекса за нарушения при госзакупках

Директора великолукского спортивно-оздоровительного комплекса «Стрелец» оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушения в сфере госзакупок. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что отчет об объеме закупок за 2018 год у великолукского спортивно-оздоровительного комплекса «Стрелец» был размещен в единой информационной системе с нарушением срока.

В этой связи прокурор города в отношении директора учреждения возбудил дело об административном правонарушении по части 1.4 статьи 7.30 КоАП РФ (нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд), которое направил для рассмотрения в УФАС России по Псковской области.

Постановлением УФАС России по Псковской области директора спортивного учреждения привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 15 тысяч рублей.

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