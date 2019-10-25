20 лет исполнилось Кадастровой палате Псковской области

13:52, 25 октября 2019, ПАИ

20 лет исполнилось Кадастровой палате Псковской области. В ходе прошедшего 25 октября торжественного собрания от имени губернатора Михаила Ведерникова с юбилеем руководство и сотрудников палаты поздравил руководитель аппарата администрации Псковской области Сергей Дмитриев, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

«От качества работы региональной Кадастровой палаты во многом зависит защищенность прав собственности жителей Псковской области, наши возможности в рамках переговоров с инвесторами, порядок и предсказуемость налоговой сферы. Ваши сотрудники долгие годы поддерживали высокий уровень работы филиала Росреестра, чем внесли большой вклад в качество жизни на территории региона и улучшение инвестиционного климата», - сказано в приветственном адресе губернатора.

Михаил Ведерников подчеркнул, что перед ведомством стоит много задач, выполнение которых даст возможность увеличить налоговую базу и точнее определить ресурсы в рамках реализации стратегии социально-экономического развития региона. Он выразил уверенность в том, что Кадастровая палата Псковской области справится со всеми вызовами и останется верным партнёром региональных властей.

От имени и. п. главы Пскова Елены Полонской и депутатов Псковской городской Думы сотрудников учреждения поздравил депутат Эдуард Белов. Он подчеркнул, что благодаря работе палаты, которая требует ответственности, четкости, компетентности, постоянного профессионального совершенствования, псковичам стало проще оформлять недвижимость. «Очень важно, что услуги вашей структуры доступны и понятны нашим гражданам», - подчеркнул парламентарий. Он поблагодарил сотрудников ведомства за добросовестный труд, высокий профессионализм, отзывчивость и внимательное отношение к людям.

Лучшие специалисты Кадастровой палаты в праздничный день получили благодарности администрации региона, а директор филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области Марина Бочарникова - Почетную грамоту губернатора. Также были вручены федеральные и ведомственные награды, благодарственные письма Псковского областного Собрания и городской Думы.

Земельная кадастровая палата по Псковской области была открыта 25 октября 1999 года. Сейчас в ней трудятся более 150 специалистов. В прошлом году Псковская область перешла на ведение единого государственного реестра недвижимости в ФГИС ЕГРН, с этого момента в реестр были внесены более 1 млн объектов. Ежемесячно сотрудники палаты вносят более 3,5 тыс. записей об объектах недвижимости, 6,5 тыс. о регистрации прав и выдают от 30 до 40 тысяч различных видов выписок.