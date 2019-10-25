0
16:34
Соглашение с новым финансовым партнёром подписали власти Псковской области
16:30
«Семь раз отмерь» - 25 октября (ЗВУК)
16:24
Мужчина на кухне — 3.0. №21. «Кузнечная похлебуха» от Бориса Милова
15:08
Александр Котов: Псковские таможенники достойно несут службу
14:51
Единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Псковской области готова к зиме
14:33
Форум молодежных избиркомов «Формула выбора» открылся в Пскове
14:04
С профессиональным праздником поздравил работников и ветеранов таможни Михаил Ведерников
Еще новости
Общество

Формирование нового псковского Молодёжного парламента начнётся до конца октября

До конца октября начнётся формирование нового состава Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании на 2020 – 2022 годы. Соответствующий документ предстоит принять депутатам регионального парламента на октябрьской сессии, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Собрания.

Срок полномочий действующего состава Молодёжного парламента истекает 1 января 2020 года и, согласно областному законодательству, к этому моменту должны быть определены 44 кандидатуры для вхождения в новый состав этого органа.

Молодёжный парламент формируется на два года. Половину членов – 22 человека – определяют региональные отделения партий, имеющие депутатов в областном Собрании. При этом каждая партия получает места в парламенте пропорционально   количеству фракционных мандатов в Собрании.

Вторая половина парламента избирается на конкурсной основе.  Для проведения конкурса облсобрание устанавливает его сроки, создаёт организационный комитет и конкурсную комиссию.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Соглашение с новым финансовым партнёром подписали власти Псковской области
25 октября 2019
Соглашение с новым финансовым партнёром подписали власти Псковской области
«Семь раз отмерь» - 25 октября (ЗВУК)
25 октября 2019
«Семь раз отмерь» - 25 октября (ЗВУК)
Александр Котов: Псковские таможенники достойно несут службу
25 октября 2019
Александр Котов: Псковские таможенники достойно несут службу
Единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Псковской области готова к зиме
25 октября 2019
Единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Псковской области готова к зиме
Форум молодежных избиркомов «Формула выбора» открылся в Пскове
25 октября 2019
Форум молодежных избиркомов «Формула выбора» открылся в Пскове
С профессиональным праздником поздравил работников и ветеранов таможни Михаил Ведерников
25 октября 2019
С профессиональным праздником поздравил работников и ветеранов таможни Михаил Ведерников
Упавшую с высоты девочку борт санавиации доставил из Великих Лук в Петербург
25 октября 2019
Упавшую с высоты девочку борт санавиации доставил из Великих Лук в Петербург
Александр Котов об уходе с поста руководителя реготделения «ЕР»: Я остаюсь в команде
25 октября 2019
Александр Котов об уходе с поста руководителя реготделения «ЕР»: Я остаюсь в команде

Идет загрузка...