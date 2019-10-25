Формирование нового псковского Молодёжного парламента начнётся до конца октября

14:21, 25 октября 2019, ПАИ

До конца октября начнётся формирование нового состава Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании на 2020 – 2022 годы. Соответствующий документ предстоит принять депутатам регионального парламента на октябрьской сессии, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Собрания.

Срок полномочий действующего состава Молодёжного парламента истекает 1 января 2020 года и, согласно областному законодательству, к этому моменту должны быть определены 44 кандидатуры для вхождения в новый состав этого органа.

Молодёжный парламент формируется на два года. Половину членов – 22 человека – определяют региональные отделения партий, имеющие депутатов в областном Собрании. При этом каждая партия получает места в парламенте пропорционально количеству фракционных мандатов в Собрании.

Вторая половина парламента избирается на конкурсной основе. Для проведения конкурса облсобрание устанавливает его сроки, создаёт организационный комитет и конкурсную комиссию.