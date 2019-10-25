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Общество

Стартовал приём заявок на соискание премий администрации Псковской области

Стартовал приём заявок на соискание премий администрации Псковской области за лучшие произведения в области культуры и искусства, архитектуры и журналистики, сохранения объектов культурного наследия. Он продлится до 20 декабря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на областной комитет по культуре.

Премии администрации области присуждаются ежегодно за наиболее талантливые, оригинальные произведения (работы) в области литературы и журналистики, музыкального, театрального, изобразительного искусства, архитектурные объекты, сохранения объектов культурного наследия.

Претендовать на награду могут произведения в области литературы и журналистики — после их официального издания, опубликования в печатных и электронных СМИ, выхода в эфир, работы в области музыкального, театрального, изобразительного искусства — после их обнародования и широкого общественного ознакомления с ними на концертах, выставках, в театрах, по радио и телевидению, архитектурные объекты, которые уже созданы или отреставрированы и введены в эксплуатацию.

Выдвигать работы на соискание премии могут все организации, независимо от организационно-правовой формы, а также общественные объединения, редакции печатных и электронных СМИ: газет, журналов, радио-, телепрограмм, Интернет.

В комиссию по премиям необходимо предоставить:  

— представление, содержащее общую оценку произведения, мотивирующую выдвижение его на соискание премии с указанием полного названия (наименования) произведения, фамилии, имени, отчества автора, псевдонима автора, даты и места публикации произведения (показа, исполнения и т. д.);
— решение коллектива, протокол общего собрания, протокол заседания о выдвижении произведения на соискание премии;
— материалы, свидетельствующие о широком общественном признании произведения;
а также следующие материалы:
— в области литературы — произведение в одном экземпляре;
— в области изобразительного искусства — репродукции, фотографии, каталоги, проспекты;
— в области музыкального, театрального искусства — нотный материал, аудио-, видеозапись произведений, фотографии, афиши;
— в области журналистики — публикации, аудио-, видеозаписи;
— в области архитектуры и объектов культурного наследия — фотографии общего вида и фрагментов архитектурного объекта.

Заявки и необходимый пакет документов нужно направлять в комитет Псковской области по культуре по адресу: Псков, улица Конная, дом 2. Дополнительную информацию можно получить по телефону 29-98-77 (начальник отдела культурной политики Комитета по культуре Псковской области Наталья Степановна Клейменова).

Положение о премиях администрации области за лучшие произведения в области культуры и искусства, архитектуры и журналистики, сохранения культурного наследия здесь>>>

 

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