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Память жертв теракта в Театральном центре на Дубровке почтили в Москве

В Москве проходит акция в память о жертвах теракта в Театральном центре на Дубровке. Сегодня – 17-ая годовщина со дня захвата террористами зрителей мюзикла «Норд-Ост».

Как сообщает РИА Новости, у Театрального центра на ступенях выставили свечи по числу погибших. К памятной доске участники траурного мероприятия возложили цветы. Они почтили память погибших минутой молчания.

Вечером 23 октября 2002 года 40 террористов ворвались в здание Театрального центра и захватили в заложники 914 участников и зрителей мюзикла «Норд-Ост». После переговоров террористы согласились отпустить мусульман, иностранцев и часть несовершеннолетних. Они предъявили ультиматум: вывод войск из Чечни должен был начаться немедленно, иначе террористы намеревались расстреливать заложников. 26 октября состоялся штурм захваченного центра. 

В результате теракта погибли 130 человек. 

В числе заложников были псковичи Николай и Раиса Лебедевы.  Они выжили, но прошли длительный курс лечения.

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