Студента из Подмосковья заподозрили в подготовке массового убийства однокурсников

15:46, 27 октября 2019, ПАИ

18-летнего студента зарайского филиала Луховицкого аграрно-промышленного техникума задержали сотрудники ФСБ в Московской области, который, по версии следствия, собирался убить студентов и преподавателей, сообщил Telegram-канал Baza. Эту информацию подтвердили и источники РБК в правоохранительных органах.

При себе у молодого человека был пистолет Макарова. Во время обыска дома у студента найден еще один пистолет, предположительно, травматический и взрывчатка. Студента арестовали на два месяца. Против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению) и п. «а» ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц) УК РФ. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Молодой человек намеревался убить не случайных людей: он заранее подготовил список своих обидчиков. В него вошли восемь студентов, которые травили его во время учебы, и один преподаватель, который сообщил директору техникума о странностях в поведении Банина. Убийство должно было произойти 29 октября, студент готовился к нему год. Примером для подражания для него стал «стрелок» из Керчи Владислав Росляков.

Студент был поклонником «Исламского государства» (запрещено в России) и говорил своим знакомым, что при первой возможности уедет воевать в Сирию. Студенты неоднократно жаловались на него за то, что он прямо на занятиях смотрел видео казней людей боевиками. За свое поведение он получил кличку «террорист».