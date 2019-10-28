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Общество

Минэкономразвития РФ отказалось от введения углеродного налога

Минэкономразвития РФ исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов положения, касающиеся углеродного налога, которые предложил ввести глава «Роснано» Анатолий Чубайс. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо заместителя министра экономического развития Михаила Расстригина в правительство.

Решение министерства, в частности, было основано на заключениях Минэнерго, Минпромторга и Российского союза промышленников и предпринимателей. Скорректированный вариант законопроекта о регулировке выбросов ведомство направило в правительство.

Ввести «углеродный налог» было предложено ещё летом, чтобы стимулировать промышленников к снижению вредных выбросов в атмосферу. Однако, впоследствии Совет Федерации не оценил инициативу о вводе «углеродного сбора», объяснив это инфляцией и ростом тарифов на ЖКХ.

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