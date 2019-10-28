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Общество

Глава Палкинского района: Работу компании «Экопром» оцениваем положительно

Глава Палкинского района Евгений Седов дал положительную оценку работе регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области — компании «Экопром». Как рассказал Псковскому агентству информации глава муниципального района, большая часть территории приведена в порядок, возникающие вопросы решаются в рабочем режиме.

«Конечно, не обошлось без сложностей. Но я в таких случаях всегда привожу пример с машиной, которая застряла в грязи: чтобы ее вытащить, надо собраться всем вместе. Так и здесь. Мы проводили и проводим информационную работу с населением, подключились главы волостей, координацией процесса занимается районная администрация», - отметил Евгений Седов.

Он добавил,что есть некоторые вопросы, связанные с начислением платы за вывоз мусора, но все они решаются. «В целом же работу компании оцениваем положительно», - добавил глава района.

Евгений Седов уточнил, что еще до реформы вместе с представителями регионального оператора были проведены мероприятия — состоялись выезды по объектам, точкам, где будут установлены контейнеры. Обсуждался вопрос маршрутизации вывоза отходов. Новенькие контейнеры, кстати, появились в районе еще в конце 2018 года.

В Псковской области региональный оператор обслуживает более полумиллиона человек.

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