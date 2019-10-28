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Общество

Договор с подрядчиком по установке спортплощадки в центре «Юность» в Пскове расторгнут

Договор с подрядной организацией, занимающейся установкой малой спортивной площадки в центре «Юность» в Пскове, будет расторгнут. Об этом заявил представитель Управления образования администрации города на заседании комитета по бюджету, налогам и финансовому контролю Псковской городской Думы 28 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам докладчика, работы, которые были запланированы по линии управления образования, выполнены, за исключением малой спортивной площадки в «Юности». Члены комитета потребовали внести недобросовестного подрядчика в черный список.

Также на заседании комитета отмечалось, что в этом году был запланирован капитальный ремонт 7 зданий. На эти цели выделены 20 млн рублей, из которых 5 млн – планируется освоить в этом году, остальные деньги - уже в следующем.

И. о. главы Пскова Елена Полонская отметила, что до сих пор не разыграны контракты по многим дворовым территориям в рамках улично-дорожной сети. В качестве примера она привела двор по адресу Народная, 25, где «второй год подряд сгорают денежные средства».

 Комитет решил рассмотреть на сессии вопрос о капремонте многоквартирных домов, капитальном ремонте и ремонте дорог и дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, установке детских площадок и капитальном ремонте объектов социальной сферы. А также депутаты решили взять на контроль расторжение договора с подрядчиком по центру «Юность».

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