Псковичи о последствиях урагана: Повезло! (ВИДЕО)

16:38, 28 октября 2019, ПАИ

В Пскове городские коммунальные службы ликвидируют последствия сильного ветра, который накануне обрушился на город. Порывы, при которых скорость ветра достигала 19 метров в секунду, повалили в областном центре почти 40 деревьев. Упавшие стволы коммунальщики убирают с дорог и дворов, в некоторых случаях деревья падали на машины и линии электропередачи.

По словам горожан, массового падения деревьев можно было бы избежать, если бы городские службы вовремя спиливали сухостой. С просьбой об этом жители микрорайона возле Дома офицеров обращались в администрацию неоднократно.