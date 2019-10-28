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Псковичи о последствиях урагана: Повезло! (ВИДЕО)
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Общество

Псковичи о последствиях урагана: Повезло! (ВИДЕО)

В Пскове городские коммунальные службы ликвидируют последствия сильного ветра, который накануне обрушился на город. Порывы, при которых скорость ветра достигала 19 метров в секунду, повалили в областном центре почти 40 деревьев. Упавшие стволы коммунальщики убирают с дорог и дворов, в некоторых случаях деревья падали на машины и линии электропередачи.

По словам горожан, массового падения деревьев можно было бы избежать, если бы городские службы вовремя спиливали сухостой. С просьбой об этом жители микрорайона возле Дома офицеров обращались в администрацию неоднократно.

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