Псковичи о последствиях урагана: Повезло! (ВИДЕО)
В Пскове городские коммунальные службы ликвидируют последствия сильного ветра, который накануне обрушился на город. Порывы, при которых скорость ветра достигала 19 метров в секунду, повалили в областном центре почти 40 деревьев. Упавшие стволы коммунальщики убирают с дорог и дворов, в некоторых случаях деревья падали на машины и линии электропередачи.
По словам горожан, массового падения деревьев можно было бы избежать, если бы городские службы вовремя спиливали сухостой. С просьбой об этом жители микрорайона возле Дома офицеров обращались в администрацию неоднократно.