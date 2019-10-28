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39 деревьев повалил ураган в Пскове, пять из них упали на машины

Фото пресс-службы администрации города

На данный момент известно о 39 деревьях, упавших в Пскове во время усиления ветра 27 октября. Об этом заявил председатель Комитета ГО и ЧС городской администрации Владимир Воробьев на экстренном совещании по оперативному устранению последствий урагана, которое провёл глава администрации Пскова Александр Братчиков, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

По словам Владимир Воробьёва, при падении 5 деревьев повредили автомобили, 4 - сети газоснабжения. Одно дерево рухнуло на территории школы, 18 – упали на дороги.  Возле Мирожского монастыря ветер повалил опору линии электропередачи. Также псковичи сообщали о сносе кровли домов и упавших светофорах.

Фото Дарьи Хватковой

 Также в городе были зафиксированы случаи отключения электроэнергии. «Большая часть домов, оставшихся без электричества, пришлась на частный сектор. К счастью, обошлось без возгораний и пожаров на территории города», - сказал Владимир Воробьев. Он подчеркнул, что все заявки от жителей оперативно отработаны и переданы в соответствующие ведомства.

 Как сообщил начальник Управления городского хозяйства Николай Баринов, все упавшие деревья, которые мешали проезду транспорта, уже убраны.  «Все дороги открыты, как в городе, так и на подъездах к нему», - заверил он.

Начальник УГХ отметил, что убран в городе и крупный мусор - ветки, баннеры, рекламные вывески, мелкий мусор соберут в ближайшие два дня.

На восстановлении электроснабжения сейчас работают три бригады энергетиков.

«В целом ситуация стабильная, чрезвычайных происшествий не наблюдается, последствия урагана устраняются максимально оперативно, поэтому в течение двух дней город придет в обычный ритм жизни», - пообещал Владимир Воробьев.

Фото Дарьи Хватковой

Александр Братчиков поручил в кратчайшие сроки устранить последствия стихии.

27 октября в Псковской области наблюдалось усиление ветра, наиболее пострадали от стихии Псков, Псковский, Печорский, Плюсский, Островский, Стругокрасненский района. В Пскове порывы ветра достигали 19 метров в секунду. Пик урагана в городе пришёлся на 19:00, к 22:30 ветер стих.

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