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Общество

Штатную численность прокурорских работников увеличили в России

В России увеличили штатную численность прокурорских работников. Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован  на официальном портале правовой информации 28 октября.

К 1 декабря эта численность возрастет на 249 единиц по сравнению с началом октября.  «Установить общую штатную численность органов прокуратуры Российской Федерации с 1 декабря в количестве 51 263 единицы, в том числе штатную численность органов военной прокуратуры — 3110 единиц, из них военнослужащих в количестве 2071 человека, гражданского персонала — 1039 человек», — говорится в тексте документа.

Генеральная прокуратура России обращалась с просьбой увеличить штатную численность в связи с появлением новых судебных инстанций.

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