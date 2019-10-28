Штатную численность прокурорских работников увеличили в России

21:05, 28 октября 2019, ПАИ

В России увеличили штатную численность прокурорских работников. Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации 28 октября.

К 1 декабря эта численность возрастет на 249 единиц по сравнению с началом октября. «Установить общую штатную численность органов прокуратуры Российской Федерации с 1 декабря в количестве 51 263 единицы, в том числе штатную численность органов военной прокуратуры — 3110 единиц, из них военнослужащих в количестве 2071 человека, гражданского персонала — 1039 человек», — говорится в тексте документа.

Генеральная прокуратура России обращалась с просьбой увеличить штатную численность в связи с появлением новых судебных инстанций.