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Последствия урагана оценит замначальника ГУ МЧС по Псковской области в прямом эфире ПАИ-live

29 октября в 10:30 гостем прямого эфира проекта ПАИ-live станет заместитель начальника ГУ МЧС по Псковской области по антикризисному управлению Артур Бугаев. 27 октября по Псковской области прошел штормовой фронт, в отдельных районах скорость ветра достигала 24 метров в секунду. Из-за сильного ветра без электричества остались десятки населенных пунктов, в Пскове было повалено почти 40 деревьев, две жительницы областного центра получили травмы.

В прямом эфире Артур Бугаев оценит действия спецслужб во время усиления ветра, расскажет о нанесенном ущербе, подведет итоги работы по ликвидации последствий разгула стихии.

Вопросы заместителю начальника ГУ МЧС по Псковской области можно оставить на странице ПАИ-live.

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