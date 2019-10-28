«Прилетела теплица с соседнего огорода»: Как Псковская область пережила сильнейший октябрьский шторм

11:29, 28 октября 2019, ПАИ

27 октября на Псковскую область обрушился сильнейший штормовой ветер, в результате которого несколько районов области остались без света, а в Пскове были повалены деревья, рекламные билборды, в нескольких домах выбило окна и сорвало часть кровли. Псковское агентство информации восстановило хронику событий.

Первое сообщение об усилении ветра появилось после 14:00: в пресс-службе регионального МЧС РФ по Псковской области предупредили, что с 17:00 до 20:00 на территории региона порывы западного и северо-западного ветра могут достигать до 15-20 метров в секунду.

Специалисты сразу посоветовали жителям области быть осторожными, обходить, к примеру, рекламные щиты, шаткие строения, и дома с неустойчивой кровлей, а окна своих домов – закрыть.

Буквально через несколько часов, после 18:00, буря достигла и Пскова. Социальные сети стали разрываться от количества постов с фотографиями упавших деревьев, дорожных знаков, поврежденных автомобилей и других последствий урагана. На некоторых жилых многоквартирных домах даже приподнялось битумное покрытие крыши.

В 19:52 поступило сообщение о продолжении усилении ветра: в ближайшие часы, как заявили в МЧС региона, порывы ветра будут достигать 21-24 метров в секунду.

На улице Коммунальной, напротив Ледового дворца, ветер повалил рекламный билборд.

Ветер также уничтожил посвященную 75-летию образования Псковской области выставку на набережной реки Псковы в Финском парке.

Из-за непогоды также пострадала автобусная остановка на улице Олега Кошевого, а в доме №1 на улице Михайловской у жителей оторвало балконные двери, несколько стекол упали на стоящие внизу автомобили. Огромное дерево упало на такси на улице Кузнецкой возле Летнего сада.

«Прилетела теплица с соседнего огорода!», - написал пскович в социальной сети «Жесть по-Псковски» и показал фотографию теплицы.

На улице Владимирской со стройки сильные порывы ветра начали сносить металлические заборы и крупный строительный мусор.

Семь деревьев упали на дорогу посреди трассы трассе Псков – Гдов.

С крыши дома №16 во двор начали падать кирпичи. Также по всему Пскову повалило несколько светофоров.

В результате урагана, в 21:00, населенные пункты в пяти районах Псковской области - Псковском, Плюсском, Стругокрасненском, Островском, Печорском районах – остались без электроснабжения.

Вскоре губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал жителей Псковской области быть осторожными во время разгула стихии.

«Псковскую область накрыл ураган. Из-за шквалистого ветра повалены десятки деревьев, пострадали машины, местами фиксируются перебои с электроснабжением. Эпицентр разгула стихии пришелся на город Псков, Псковский, Стругокрасненский и Печорский районы. Все возможные меры по защите граждан и минимизации удара стихии принимаются, но основные работы по устранению последствий будут осуществляться после спада ветра. Пока ветер не утихает, пожалуйста, будьте бдительны и осторожны», - рекомендовал Михаил Ведерников.

28 октября началось устранение последствий сильного ветра. Коммунальные службы убирают деревья, восстанавливают дорожные знаки, светофоры.

Предстоит оценить ущерб, причиненный жителям пострадавших районов.