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Начался ПАИ-live о последствиях урагана (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)

Началась прямая видеотрансляция из редакции ПАИ, гость прямого эфира проекта ПАИ-live - заместитель начальника ГУ МЧС по Псковской области по антикризисному управлению Артур Бугаев.

27 октября по Псковской области прошел ураган - порывы достигали 24 метров в секунду. Разгул стихии сопровождался массовым отключение электричества, падением деревьев, заборов, столбов, светофоров и других конструкций, два человека получили травмы.

Артур Бугаев расскажет о действиях спецслужб во время усиления ветра, оценит его последствия. Вопросы заместителю начальника ГУ МЧС по Псковской области можно оставить на странице ПАИ-live.

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