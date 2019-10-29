Начался ПАИ-live о последствиях урагана (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Началась прямая видеотрансляция из редакции ПАИ, гость прямого эфира проекта ПАИ-live - заместитель начальника ГУ МЧС по Псковской области по антикризисному управлению Артур Бугаев.
27 октября по Псковской области прошел ураган - порывы достигали 24 метров в секунду. Разгул стихии сопровождался массовым отключение электричества, падением деревьев, заборов, столбов, светофоров и других конструкций, два человека получили травмы.
Артур Бугаев расскажет о действиях спецслужб во время усиления ветра, оценит его последствия. Вопросы заместителю начальника ГУ МЧС по Псковской области можно оставить на странице ПАИ-live.