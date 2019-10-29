«В добрые руки»: Загадочные жители кошачьего отделения псковской «Лесопилки»

15:11, 29 октября 2019, ПАИ

Трудно сказать, кто чаще становится бездомным – собаки или кошки. Полчища представителей семейства кошачьих живут на улицах, в подвалах, у каждого из них своя трагичная судьба. Некоторым из них повезло оказаться в приютах и на передержках в домах зоозащитников, где они получили временное пристанище, миску с едой и тёплую лежанку. В приюте «Лесопилка» есть уютное кошачье отделение, его обитатели ждут любящих хозяев и мечтают о настоящем доме. В новом выпуске «В добрые руки» расскажем о Соне, Марусе, Бармалее, Марфе Ивановне, Серже, Барсуке, Рыжике и Лесе.

С наступлением осени в кошачьем отделении традиционно прибавляется жильцов, большинство из них – «плюшевые игрушки», брошенные на голодную смерть дачниками. Именно так поступили с молодым котом Рыжиком – оставили на произвол судьбы после окончания дачного сезона. Как и все дачные котята, Рыжик был диковатым, зоозащитникам пришлось приложить немало ласки и тепла, чтобы он стал доверять людям и превратился в ласкового кота.

Сейчас он с удовольствием идет на руки, это игривый, веселый непоседа четырёх месяцев от роду. Рыжик уже оценил прелесть сытой жизни в приюте, налаживает отношения с новыми соседями, заново открывает мир и ждет своего человека, который никогда не предаст.

По соседству живёт наш хороший знакомый – кот Барсук, в декабре 2018 года спасенный журналистами ПАИ из «гдовского бухенвальда». Именно так окрестила общественность неофициальный зооприют в деревне Прибуж, где собаки жили на привязи в лесу, кошки – в грязной бытовке. Один за другим животные умирали, гибель грозила и Барсуку. Но этому коту повезло – вместе с другими братьями по несчастью его вывезли в Псков, вылечили, обогрели, накормили.

Уже почти год он обитает на «Лесопилке», но всё еще не теряет надежды найти любящих хозяев. Барсук – статный кот в возрасте, кастрированный, ушко обморожено. Он видел, как умирали его сородичи, настрадался по полной, выжил и заслуживает человеческой любви.

Чуть менее жестоко обошлась судьба с Соней – её подбросили «добрые» люди в один из монастырей. Почему-то некоторые думают, что именно там их питомцу будет хорошо. А это совершенно не так. Монастыри вынуждены избавляться от огромного количества подброшенных животных. Так кошка Соня переехала в приют «Лесопилка».

Она очень ласковая, умная и совершенно беспроблемная. Эта миниатюрная кошечка серо-белого окраса тянется к людям, очень общительная, любит мурчать. Говорят, серые кошки приносят в дом спокойствие и эмоциональную стабильность, прикосновение к ним способно снять стресс.

Из другого монастыря приехал на «Лесопилку» персиковый кот с голубыми глазами Серж. Судя по повадкам, он раньше был домашним, но по каким-то причинам стал неугоден бывшим хозяевам. Монахини отловили его вблизи обители и привезли в приют.

Это шикарный, огромный котище с пронзительным взглядом, очень ласковый, без проблем ходит в лоток, как и другие обитатели приюта. С давних времен принято считать, что коты рыжеватого окраса — к счастью, они являются лучшими целителями и защитниками дома. Серж подарит вашей семье благополучие и радость.

А черные кошки забирают отрицательную энергетику и отводят беду от своих хозяев, даруют человеку проницательность и мудрость. Если вам нужен именно такой питомец, обратите внимание на Марусю. Ей около 5 месяцев, крошечным котёнком она приползла на одно из предприятий. Животное было насквозь мокрым и в ужасном истощении.

В приюте Маруся набрала свою стать, превратилась в настоящую царицу. Очень нежная и понимающая. Внешность у неё поистине магическая, глаза смотрят прямо в душу.

Еще один пушистый обитатель «Лесопилки» - кот Бармалей. Он попал в приют в состоянии скелета, весь в колтунах, с ужасным воспалением в ротовой полости. Коту пришлось удалить зубы, посетить грумера.

Бармалею около 5-6 лет. Благодаря заботе зоозащитников он превратился в шикарного толстячка, ласкового и чистоплотного. Кот серьёзный и очень харизматичный, хорошо идёт на контакт, неплохо себя чувствует в компании собратьев, но каждый день мечтает о собственном доме.

Невероятно красива другая жительница кошачьего отделения Марфа Ивановна. У неё есть только один физический недостаток – отсутствие одной лапки, но это не мешает ей радоваться жизни, быть шустрой и весёлой.

Марфа по неизвестным причинам оказалась на улице в Неёлово, бегала под ногами у прохожих, просилась ко всем на руки, рисковала попасть под машину. Один из неравнодушных людей заметил её, пожалел и привез в приют на стерилизацию. Выпустить назад кошку-инвалида у зоозащитников не поднялась рука, так Марфа Ивановна и осталась на «Лесопилке». Она абсолютно здорова и не требует особого ухода, Марфе нужны только любовь и ласка.

Её соседка Леся - типичный случай выставленной на улицу домашней беременной кошки. Волонтеры нашли её испуганной, не понимающей, за что с ней так поступил хозяин. И этом при том, что трёхцветных кошек считают символом удачи, к тому же, они оберегают дом от пожаров и других катаклизмов.

Спустя полгода жизни на «Лесопилке» Леся пришла в себя от пережитых потрясений, преобразилась и стала настоящей красавицей. Недоверие к людям осталось, но оно быстро проходит после близкого контакта. Леся стерилизована, не подходит в семью с маленькими детьми.

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Все подростки и взрослые кошки прошли домашнюю передержку, где были обработаны от паразитов и привиты. Только после этого они поехали в приют. Подопечные «Зоозащиты» отдаются только ответственным людям после собеседования и подписания договора. Выбрать себе питомца можно в приюте «Лесопилка», который расположен в Пскове на Новгородской, 7.