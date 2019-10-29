Николай Цветков: Любая НКО нуждается в поддержке

12:05, 29 октября 2019, ПАИ

Любая некоммерческая организация нуждается в поддержке, заявил вице-губернатор Псковской области Николай Цветков на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 29 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам заместителя губернатора, администрация региона продолжает «хорошую традицию» – расширение поддержки НКО.

Николай Цветков рассказал, что по итогам первого грантового конкурса в этом году из 26 заявок победителями были признаны 10, на второй конкурс по предоставлению субсидий НКО на реализацию социальных проектов были поданы 55 заявок, финансирование получат 22 организации. Вице-губернатор отметил, что интерес некоммерческих организаций к конкурсу растёт.

Кроме этого, он остановился на программе по созданию условий для управления муниципальными финансами. «Еще год назад у нас был один ТОС зарегистрирован, а этот год уже завершаем с 40 ТОСами», — добавил Николай Цветков и рассказал, что 3,5 млн рублей составила общая сумма, направленная на микросоциальные проекты ТОСов